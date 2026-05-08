Russlands Krieg gegen die Ukraine

Der Gouverneur der russischen Region Rostow, Sljussar, erklärte im Online-Dienst Telegram, die Ukraine habe schwere Drohnen- und Raketenangriffe auf russisches Gebiet unternommen. Es gebe Zerstörungen durch Drohnentrümmer in mehreren Städten. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass mehrere hundert ukrainische Drohnen abgefangen worden seien.
Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte seinerseits, das russische Militär habe seine Angriffe in der Nacht fortgesetzt. Dies zeige, dass Russland nicht einmal versuche, die Waffenruhe an der Front einzuhalten.
Der Kreml hatte die Waffenruhe angeordnet. Hintergrund sind die Feierlichkeiten zum Jahrestag des sowjetischen Sieges über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg.
Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.