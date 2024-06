Krieg im Nahen Osten

Benjamin Netanjahu nannte Kampfpausen-Pläne inakzeptabel (Archivbild). (picture alliance / AA / photothek.de / Kira Hofmann)

Verteidungsminister Gallant soll Berichten zufolge auch über den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Kampfpausen verärgert gewesen sein, nachdem am Samstag mehrere israelische Soldaten im Gazastreifen getötet wurden. Der für die nationale Sicherheit zuständige Minister Ben-Gvir schrieb auf der Plattform X, wer diese Entscheidung getroffen habe, dürfe nicht auf seinem Posten bleiben.

Israels Militär hatte am Sonntagvormittag erklärt, bis auf weiteres werde es täglich von sieben bis 18 Uhr auf einer Strecke vom Grenzübergang Kerem Schalom in Richtung Norden keine militärischen Aktivitäten geben. Dies solle mehr Hilfslieferungen ermöglichen. Der Einsatz gegen die Hamas in Rafah werde allerdings fortgesetzt.

