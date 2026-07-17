Mehrere Bäume wurden entwurzelt und blockierten Straßen und Wege. Hunderte Rettungskräfte rückten aus. Um die vielen Maßnahmen zentral zu koordinieren, rief die Stadt eine sogenannte außergewöhnliche Einsatzlage aus. Im Saarland richteten Starkregen, Windböen und Blitzeinschlag kleinere Schäden an. Besonders betroffen war Saarbrücken. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in mehreren Regionen Deutschlands Verletzte und Zerstörungen durch Unwetter gegeben.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.