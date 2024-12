Der Deutsche-Bahn-Tower in Berlin (picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die Verbindung gibt es nun einmal täglich, sie soll planmäßig acht Stunden dauern. Die Premierenfahrt beginnt am Mittag am Berliner Hauptbahnhof. Bahnchef Lutz, Verkehrsminister Wissing und der französische Botschafter in Deutschland, Delattre, werden erwartet. Ankunft soll um 19.55 Uhr in Paris Est sein. Auch in Paris ist zur Abfahrt des Schnellzugs nach Berlin eine Feier geplant.

Bisher gibt es zwischen Berlin und Paris als Direktverbindung nur Nachtzüge der Österreichischen Bundesbahnen.

