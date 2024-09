Die Präsidentin der EU-Kommission: Ursula von der Leyen (CDU) (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jean-Francois Badias)

Auf Einladung des polnischen Ministerpräsidenten Tusk reist sie nach Breslau. Dort werden auch der österreichische Bundeskanzler Nehammer sowie die Regierungschefs der Slowakei und Tschechiens, Fico und Fiala, erwartet. Sie wollen angesichts der Überschwemmungen gemeinsam über das weitere Vorgehen beraten und im Anschluss gemeinsam vor die Presse treten. In den Beratungen dürfte es auch darum gehen, in welchem Umfang sich die EU finanziell an der Beseitigung der Schäden beteiligt.

Ein Sturmtief hatte in Österreich, Polen und anderen Ländern in Mittel- und Osteuropa seit Freitag für sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen gesorgt. In den Hochwassergebieten kamen bislang mindestens 24 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.