Vor EU-Gipfel

Sie sagte vor dem Europaparlament in Straßburg, Europa müsse sich selbst verteidigen und für seine eigene Sicherheit verantwortlich sein. Nichts sei wichtiger dafür, als die Verteidigung der Ukraine gegen Russland zu unterstützen. Der Vorsitzende der konservativen Parteienfamilie EVP, Weber, sagte, es wäre ein historisches Versagen, wenn sich der EU-Gipfel nicht über die Nutzung der eingefrorenen russischen Staatsvermögen einigen sollte.

Darüber wird in der EU seit Monaten diskutiert. Bedenken kommen vor allem aus Belgien, das finanzielle und rechtliche Vergeltung Moskaus fürchtet. In Belgien ist das Geld deponiert.

Die EU-Botschafter hatten vergangene Woche mehrheitlich beschlossen, die russischen Zentralbankgelder langfristig einzufrieren - statt diese Sanktion wie bisher alle sechs Monate zu verlängern.

