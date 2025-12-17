Vor EU-Gipfel
Von der Leyen: Die nächsten Tage sind entscheidend für die Finanzierung der Ukraine

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen pocht darauf, dass der morgen beginnende EU-Gipfel eine Entscheidung über die Finanzierung der Ukraine trifft.

    Ursula von der Leyen (CDU), Präsidentin der Europäischen Kommission, spricht im Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg.
    Ursula von der Leyen (CDU), Präsidentin der Europäischen Kommission (Philipp von Ditfurth / dpa / Philipp von Ditfurth)
    Sie sagte vor dem Europaparlament in Straßburg, Europa müsse sich selbst verteidigen und für seine eigene Sicherheit verantwortlich sein. Nichts sei wichtiger dafür, als die Verteidigung der Ukraine gegen Russland zu unterstützen. Der Vorsitzende der konservativen Parteienfamilie EVP, Weber, sagte, es wäre ein historisches Versagen, wenn sich der EU-Gipfel nicht über die Nutzung der eingefrorenen russischen Staatsvermögen einigen sollte.
    Darüber wird in der EU seit Monaten diskutiert. Bedenken kommen vor allem aus Belgien, das finanzielle und rechtliche Vergeltung Moskaus fürchtet. In Belgien ist das Geld deponiert.
    Die EU-Botschafter hatten vergangene Woche mehrheitlich beschlossen, die russischen Zentralbankgelder langfristig einzufrieren - statt diese Sanktion wie bisher alle sechs Monate zu verlängern.
    Mehr zur Haltung der Bundesregierung finden Sie hier.
    Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.