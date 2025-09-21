Russische Luftraumverletzungen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die NATO müsse der Mittelpunkt der kollektiven Verteidigung bleiben. Es brauche aber auch eine wesentlich stärkere europäische Säule. Der CDU-Außenexperte Hardt sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Wirkung werde nur die Botschaft an Russland zeigen, dass jede militärische Grenzverletzung mit militärischen Mitteln beantwortet werde - bis hin zum Abschuss russischer Kampfjets über NATO-Gebiet. Der Kreml brauche ein klares Stoppschild. Die Alternative wäre, dass Russland immer weiter zündele.

Morgen befasst sich der NATO-Rat mit den jüngsten Verletzungen des Luftraums durch Russland. Zuletzt hatte Estland ein Eindringen russischer Kampfflugzeuge in den eigenen Luftraum gemeldet. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestritt die Darstellung und behauptete, die Maschinen hätten sich auf einem planmäßigen Flug unter strikter Einhaltung der internationalen Luftraumvorschriften befunden.

