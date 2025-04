Handelskonflikt

EU-Komissionspräsidentin Ursula von der Leyen (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Wiktor Dabkowski)

Von der Leyen betonte zugleich, dass die EU in dem Konflikt auch zu Gegenmaßnahmen bereit sei. US-Präsident Trump hatte in den vergangenen Monaten zahlreiche unterschiedliche Importzölle verhängt, darunter neben gezielten Zöllen auf bestimmte Produkte wie Stahl und Aluminium auch pauschale Zölle, die im Fall der EU ab Mittwoch 20 Prozent betragen sollen.

Die EU-Handelsminister beraten derzeit in Luxemburg über mögliche Reaktionen. Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, die EU sei in einer Position der Stärke - wenn sie sich nicht von Trump spalten lasse. Er betonte, in etwa zehn Tagen werde man Gegenmaßnahmen zu den bereits verhängten Importzöllen auf Stahl und Aluminium erlassen. Über eine Antwort auf die voraussichtlich am Mittwoch in Kraft tretenden, pauschalen Zölle von 20 Prozent werde diskutiert. Österreich brachte ins Gespräch, unter Umständen auch US-Technologiekonzerne ins Visier zu nehmen. Der irische Handelsminister Harris reagierte skeptisch und nannte einen solchen Schritt "hochgradig unwahrscheinlich".

