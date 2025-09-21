Luftraumverletzungen
Von der Leyen fordert größere Unabhängigkeit der EU in Sicherheitsfragen

Nach den wiederholten Luftraumverletzungen durch Russland hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dazu aufgerufen, die Eigenständigkeit Europas in Sicherheitsfragen zu stärken.

    Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, steht auf der Bühne. Sie trägt einen beigen Blazer und lächelt in die Kamera. Ihre Hände sind gefaltet.
    Eu-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Sie sagte unter anderem der Zeitung "Welt am Sonntag", die Vorfälle in Polen und Estland seien äußerst schwerwiegend. Die NATO müsse der Mittelpunkt der kollektiven Verteidigung bleiben. Es brauche aber auch eine wesentlich stärkerer europäische Säule.
    Bundesinnenminister Dobrindt plädierte unterdessen dafür, die Drohnenabwehr rasch zu verstärken. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man wolle die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern bündeln, neue Abwehrfähigkeiten entwickeln sowie die polizeiliche und militärische Drohnenabwehr verzahnen. Das Thema werde bei der nächsten Innenministerkonferenz im Dezember eine wichtige Rolle spielen.
