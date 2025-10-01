EU-Gipfel in Kopenhagen

Die EU-Spitzen beraten in Dänemark (Steffen Trumpf / dpa / Steffen Trumpf)

Das System zur Abwehr unbemannter Flugobjekte müsse ein Schutzschild für den gesamten Kontinent sein, sagte von der Leyen nach einem informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Kopenhagen. Dabei ging es unter anderem darum, wie die verschiedenen Verteidigungsfähigkeiten an der EU-Ostflanke besser gebündelt werden können. In den vergangenen Wochen hatten die NATO-Länder Polen, Estland und Rumänien das Eindringen russischer Drohnen oder Militärflugzeuge in ihren Luftraum gemeldet. Moskau bestreitet dies.

Vor dem Hintergrund anhaltender Angriffe auf die Ukraine schlägt die EU-Kommission vor, die Regierung in Kiew mit neuen Krediten zu unterstützen. Die Darlehen sollen mit russischem Staatsvermögen, das auf europäischen Bankkonten gesperrt ist, gedeckt werden. Kreml-Sprecher Peskow warnte in Moskau, die EU begehe Diebstahl und untergrabe das Vertrauen in die Eigentumsrechte in Europa.

