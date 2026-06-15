Abkommen zwischen USA und Iran

Bundesregierung bekräftigt Ziel einer gebührenfreien Durchfahrt der Straße von Hormus. (kyodo / dpa)

Die geplante Freigabe der Meerenge für die kommerzielle Schifffahrt sei für die regionale Stabilität und die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Vom chinesischen Außenministerium hieß es, man hoffe, dass die USA und der Iran die vorläufige Absichtserklärung wie geplant unterzeichneten und die freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus so bald wie möglich wiederhergestellt werde.

Hoffnung auf schnelle Entspannung bei Inflation und Ölmärkten gedämpft

Die Bundesregierung bekräftigte die Notwendigkeit einer gebührenfreien Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Die Meerenge müsse dauerhaft und uneingeschränkt für die freie Schifffahrt geöffnet werden, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Das Auswärtige Amt zeigte sich zurückhaltend. Dort hieß es, man kenne bisher noch keine Details des Abkommens. Ziel sei es nun, im direkten Kontakt mit den Partnern, dieses mit Substanz zu unterfüttern.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete, dem Abkommen sei eine Klausel über Gebühren für die Durchfahrt hinzugefügt worden. Die USA hätten dies akzeptiert, hieß es. Aus Washington gibt es bisher keine Stellungnahme dazu. Präsident Trump hatte zuletzt jedoch betont, die erzielte Vereinbarung stelle sicher, dass die Straße von ​Hormus "dauerhaft gebührenfrei" bleibe.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.