Die Europäische Kommission in Brüssel (dpa)

EU-Kommissionschefin von der Leyen schrieb auf der Plattform X, am diesjährigen Europatag seien die Herzen in Budapest. In Brüssel begrüßte auch EU-Ratspräsident Costa ein "neues Kapitel in der Geschichte Ungarns". Costa betonte außerdem, die EU sei grundsätzlich dazu bereit, sich an Verhandlungen mit Russland zu beteiligen, um einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu erreichen.

Bundeskanzler Merz ist am heutigen Europatag zu Gast in Schweden. In einer Rede betonte er, sich weiter für ein starkes, demokratisches Europa einsetzen zu wollen. Er kritisierte außerdem die Moskau-Reise des slowakischen Ministerpräsidenten Fico. Das entspreche nicht der Sicht der anderen Staats- und Regierungschefs der EU.

Am 9. Mai 1950 hatte der damalige französische Außenminister Robert Schuman die Zusammenlegung der Kohle- und Stahlindustrie der früheren Kriegsgegner Deutschland und Frankreich vorgeschlagen. Die sogenannte Montanunion gilt heute als Fundament der EU und eines vereinten Europa. In vielen deutschen Städten wird der Europatag gefeiert, unter anderem in Berlin. Das Brandenburger Tor soll ab Sonnenuntergang bis Mitternacht in den Farben der europäischen Flagge erleuchten.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.