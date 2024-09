Immer wieder werden Kraftwerke der Ukraine zerstört. Die EU gibt Geld für Reparaturen. (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Trutschel)

In dem Gespräch soll es unter anderem um Hilfe bei der Energieversorgung vor dem Winter gehen. Gestern hatte von der Leyen der Ukraine weitere EU-Hilfen im Umfang von 160 Millionen Euro zugesagt. 100 Millionen Euro sollen in die Reparatur von Energieanlagen fließen. Die restlichen 60 Millionen Euro sind für Heizungen und weitere Ausrüstung in Unterkünften für Vertriebene bestimmt. In der Ukraine beginnt in wenigen Wochen die Heizperiode.

Nach Einschätzung der internationalen Energiebehörde sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges zwei Drittel der ukrainischen Kapazitäten für die Stromproduktion zerstört worden. Regelmäßig komme es zu Versorgungs-Ausfällen und Problemen bei der Wasserversorgung.

