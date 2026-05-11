"Termingründe"
Von der Leyen kommt nicht zur Feier von 250 Jahren Unabhängigkeit der USA in Brüssel

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird nicht an den Brüsseler Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag der USA teilnehmen.

    Brüssel: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, gibt während einer Pressekonferenz am EU-Hauptsitz in Brüssel eine Erklärung ab.
    Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wird nicht an den Brüsseler Feiern zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängihgkeitserklärung teilnehmen. (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)
    Eine Sprecherin teilte dem Deutschlandfunk mit, von der Leyen könne der Einladung aus Termingründen nicht nachkommen. Die NATO wollte sich noch nicht zu den Planungen des ebenfalls eingeladenen Generalsekretärs Rutte äußern.
    Die amerikanischen Botschafter in Belgien, bei der EU und bei der NATO richten am 28. in Brüssel eine Festveranstaltung aus, die die größte ihrer Art in Europa werden soll. Die USA begehen am 4. Juli den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien.
    Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.