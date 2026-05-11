"Termingründe"

Eine Sprecherin teilte dem Deutschlandfunk mit, von der Leyen könne der Einladung aus Termingründen nicht nachkommen. Die NATO wollte sich noch nicht zu den Planungen des ebenfalls eingeladenen Generalsekretärs Rutte äußern.
Die amerikanischen Botschafter in Belgien, bei der EU und bei der NATO richten am 28. in Brüssel eine Festveranstaltung aus, die die größte ihrer Art in Europa werden soll. Die USA begehen am 4. Juli den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien.
Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.