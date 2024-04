EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen: Krah wird von AfD "gedeckt" und "versteckt". (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Die CDU-Politikerin sagte auf einer Veranstaltung der Jungen Union in Aachen, die AfD halte einerseits an Krah fest, um ihn anderseits im Wahlkampf zu verstecken. Die Partei solle stattdessen alle Vorwürfe aufklären und mit der Wahrheit herausrücken. Von der Leyen kritisierte zudem, dass AfD-Politiker mit dem Gedanken an einen "Dexit" spielten - also dem Ausstieg Deutschlands aus der Europäischen Union. Sie verwies darauf, dass kein Mitgliedsland mehr vom europäischen Binnenmarkt profitiere als Deutschland.

Die AfD war am Samstag im baden-württembergischen Donaueschingen ohne ihren Spitzenkandidaten Krah in den Europawahlkampf gestartet. Ein enger Mitarbeiter des Politikers sitzt derzeit in Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs der Spionage für China. Krah gibt an, davon nichts gewusst zu haben.

