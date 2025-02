Drei Jahre Ukraine-Krieg

Von der Leyen kündigt weitere Hilfe an - EU-Spitzen in Kiew - Neue Sanktionen gegen Russland beschlossen

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa sind zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Sie wollen am dritten Jahrestag der russischen Invasion ihre Solidarität bekunden. Von der Leyen teilte mit, die Ukraine werde im März eine neue Hilfszahlung in Höhe von 3,5 Milliarden Euro von der Europäischen Union erhalten.