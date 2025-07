EU-Moldau-Gipfel in Chisinau (AFP / ELENA COVALENCO)

Zudem kündigte sie die Freigabe von Geldern in Höhe von 270 Millionen Euro aus dem beschlossenen Wachstumsplan für Moldau an. Damit sollten unter anderem ein neues Regionalkrankenhaus und ein Fernwärmenetz finanziert werden.

Die EU hatte im Juni 2024 Beitrittsverhandlungen mit Moldau aufgenommen. Die Bevölkerung der ehemaligen Sowjetrepublik ist jedoch geteilt zwischen einer Annäherung an die EU oder an Russland. Die Regierung in Chisinau hat Moskau mehrfach vorgeworfen, sich in innere Angelegenheiten des Landes einzumischen und unter anderem Wahlen beeinflussen zu wollen.

