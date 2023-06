EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stellt der Ukraine weitere Hilfen in Aussicht. (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

Von der Leyen sagte auf der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in London, die Kommission werde noch vor der Sommerpause einen Plan dafür vorlegen. Sie unterstrich zudem, für den Wiederaufbau brauche man ganz besonders den privaten Sektor. Ziel sei es, in der Ukraine geeignete Bedingungen für Investitionen zu schaffen. Wörtlich nannte sie Transparenz und funktionierende Institutionen.

Der britische Premierminister Sunak kündigte an, private Investitionen in der Ukraine mit staatlichen Garantien gegen Risiken abzusichern. Auch Frankreichs Außenministerin Colonna stellte einen solchen Mechanismus in Aussicht, der über die öffentliche französische Investmentbank laufen solle.

US-Außenminister Blinken kündigte weitere Hilfen in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar an, unter anderem zur Wiederherstellung des Stromnetzes. Der britische Premierminister Sunak teilte mit, über 400 Unternehmen aus 38 Ländern beteiligten sich an einer Vereinbarung zur Ukraine. Zugleich kündigte er einen neuen Rahmen zur Versicherung von Kriegsrisken an.

