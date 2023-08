Slowenische Überflutungsgebiete

Die schweren Überschwemmungen haben in Slowenien gewaltige Schäden verursacht. (picture alliance / AA / Ales Beno)

Von der Leyen sagte, Europa stehe an der Seite der Menschen. Es werde alles an Material wie Bagger und mobile Brücken herangeschafft, was Slowenien jetzt benötige. Gebraucht werde aber auch finanzielle Unterstützung. Von der Leyen kündigte eine Hilfe in Höhe von 400 Millionen Euro an, die aus dem europäischen Solidaritätsfonds entnommen werden sollen.

Am Nachmittag wird von der Leyen an einer Sondersitzung des slowenischen Parlaments in Ljubljana teilnehmen. Der slowenische Ministerpräsident Golob sprach von der schlimmsten Naturkatastrophe in der 32-jährigen Geschichte des Landes. Zwei Drittel des Territoriums seien betroffen. Die entstandenen Schäden seien gewaltig.

Bei den schweren Überschwemmungen infolge starker Regenfälle kamen mindestens sechs Menschen ums Leben. Die Behörden hatten die Bevölkerung frühzeitig vor den Unwettern gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.