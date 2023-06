EU-Kommissionspräsidentin

Kommissionspräsidentin von der Leyen (Olivier Matthys / AP / dpa)

Sie will in der Hauptstadt Tunis mit Präsident Saied über mehrere geplante Abkommen sprechen. Begleitet wird von der Leyen von Italiens Regierungschefin Meloni und dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte.

Die EU will die Zahl der Migranten begrenzen, die über das Mittelmeer nach Europa kommen. Nach Angaben der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex stieg die Zahl der Migranten, die in Tunesien in See stachen, deutlich an. Saied kündigte vor dem Treffen mit der EU-Delegation an, sein Land werde nicht akzeptieren, die Rolle eines Grenzpolizisten zu übernehmen. Ein Abkommen dürfe keinesfalls zu Lasten Tunesiens gehen.

Bei dem Treffen geht es auch um eine Zusammenarbeit der EU mit Tunesien in den Bereichen Wirtschaft und Energie.

