Migration im Mittelmeer

Von der Leyen stellt Tunesien 900 Millionen Euro in Aussicht

In Tunesien hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit Präsident Saied über ein Migrationsabkommen beraten. Auch Italiens Regierungschefin Meloni und der niederländische Ministerpräsident Rutte nahmen an der Unterredung in Tunis teil. Von der Leyen betonte im Anschluss, die EU sei bereit, die tunesische Wirtschaft mit bis zu 900 Millionen Euro zu unterstützen.

11.06.2023