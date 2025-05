Zollstreit

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchte das Zeitfenster für die Verhandlungen ausschöpfen. (Anna Ross/dpa)

Nach dem Gespräch schrieb von der Leyen auf X, Europa sei bereit, die Zoll-Gespräche zügig und entschlossen voranzutreiben. Um eine gute Vereinbarung zu erzielen, brauche man die Zeit bis zum 9. Juli, fügte sie hinzu. Anfang April hatte Trump selbst ein Zeitfenster von 90 Tagen für die Handelsgespräche zwischen der EU und den USA festgelegt, das am 9. Juli enden sollte.

Bundesfinanzminister Klingbeil hatte zuvor im ARD-Fernsehen gesagt, die EU-Kommission führe intensive Gespräche mit der US-Seite. Es müsse schnell eine Lösung her. Ansonsten drohe eine massive Unruhe an den Märkten. Man sei jetzt in einer entscheidenden Phase der Verhandlungen.

