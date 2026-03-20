Vor zehn Jahren

Als Brüssel angegriffen wurde, sei Europa mitten ins Herz getroffen worden, sagte von der Leyen. Es sei ein Angriff auf die Werte Freiheit, Frieden und Toleranz gewesen - Werte, die die Union definierten und zu deren Schutz man entschlossen sei.
Am Morgen des 22. März 2016 verübten Attentäter der Terrormiliz IS am Flughafen Brüssel-Zaventem und in einer Metrostation Selbstmordanschläge. 32 Menschen wurden getötet und mehr als 300 verletzt.
In der belgischen Hauptstadt finden am Sonntag an den Anschlagsorten Gedenkfeiern statt. Erwartet werden unter anderem König Philippe und Königin Mathilde sowie Premierminister De Wever.
Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.