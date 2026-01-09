EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft in Syrien ein. (AFP / RAMI AL SAYED)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete, wurden sie in der Hauptstadt Damaskus von Interimspräsident Scharaa empfangen. Nach Angaben der Europäischen Kommission soll es bei dem Treffen darum gehen, wie die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen vertieft werden können. Es ist der erste Besuch der EU-Spitzen in Syrien seit dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember 2024. Al-Scharaa bemüht sich, internationale Unterstützung zu bekommen, um das Land wieder aufzubauen. Der Frieden ist nach Jahren des Bürgerkriegs weiter zerbrechlich. In Aleppo hatte es Gefechte zwischen Soldaten der islamistischen syrischen Übergangsregierung und kurdischen Kämpfern gegeben. Derzeit gilt dort eine Waffenruhe.

