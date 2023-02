Zollgrenze in der Irischen See (Deutschlandradio / Wikipedia / TUBS)

Sie hätten vereinbart, in der Grafschaft Berkshire bei London praktische Lösungen für die komplexen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Nordirland-Protokoll zu finden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Es wird erwartet, dass bei dem Treffen eine Einigung in dem langen Streit verkündet wird.

Das Nordirland-Protokoll im zwischen London und Brüssel ausgehandelten Brexit-Abkommen sieht vor, dass die britische Provinz Teil des europäischen Binnenmarktes bleibt. Dadurch entsteht faktisch eine Zollgrenze mit dem übrigen Großbritannien. Das Protokoll wird auch drei Jahre nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU nicht vollständig umgesetzt.

