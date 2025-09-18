Freihandel

Ursula von der Leyen beim Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Von der Leyen sagte bei einer Veranstaltung großer Wirtschaftsverbände in Berlin, noch in diesem Jahr wolle man ein Abkommen mit Indien abschließen. Weitere Gespräche würden unter anderem mit Südafrika, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt. Abkommen habe es zuletzt mit Mexiko, der Schweiz und dem Mercosur-Block mehrerer südamerikanischer Staaten gegeben. Natürlich habe der Handelskonflikt mit den USA für Unsicherheit gesorgt. 80 Prozent des Handels wickelten europäische Firmen aber außerhalb den USA ab. Hier gelte es, Engagements auszuweiten, betonte die EU-Kommissionspräsidentin.

