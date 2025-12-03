Reparationsdarlehen für Kiew

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (AP / Harry Nakos)

Es gebe starke Maßnahmen, um die Mitgliedstaaten zu schützen und die Risiken so weit wie möglich zu reduzieren, sagte von der Leyen in Brüssel. Zudem sei ein starker Solidaritätsmechanismus geschaffen worden, bei dem die Lasten geteilt würden. Die EU-Kommission hatte im September vorgeschlagen, rund 140 Milliarden Euro russischer Zentralbankgelder, die in Belgien eingefroren sind, für Kredite an die Ukraine zu nutzen. Der Vorschlag war von Belgien abgelehnt worden. Das Land befürchtet russische Klagen gegen das Vorhaben.

Derzeit findet ein Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel statt. Dort geht es heute auch um weitere Ukraine-Hilfen. Der deutsche Ressortchef Wadephul kündigte eine Aufstockung der Gelder für amerikanische Waffen- und Munitionslieferungen an Kiew an. Dafür sollten insgesamt rund 170 Millionen Euro verwendet werden. Der Großteil der Summe - 150 Millionen Euro - war bereits im November angekündigt worden.

