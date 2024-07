Rede im EU-Parlament

Das EU-Parlament stimmt heute über eine zweite Amtszeit von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ab. (AP / Jean-Francois Badias)

Dafür müsse die EU mehr in ihre Sicherheit investieren, forderte die CDU-Politikerin. Aktuell seien die Ausgaben für die europäische Verteidigung zu gering. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine übte die Kommissionspräsidentin Kritik an der Reise des ungarischen Regierungschefs Orban nach Moskau. Sie sagte, die sogenannte Friedensmission in der vergangenen Woche sei nichts anderes als eine Appeasement-Mission gewesen. Orban hatte mit Präsident Putin über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gesprochen - wenige Tage, nachdem Ungarn für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hatte. Er hatte dafür kein Mandat des Rates.

Von der Leyen forderte in ihre Rede auch mehr Anstrengungen zum Klimaschutz. Auch bei der Schaffung von wirtschaftlichem Wohlstand habe man eine hohe Verantwortung für die jüngere Generation. Von der Leyen betonte, Europa müsse mehr private Investoren anziehen. Europäische Startups sollten nicht nach Amerika oder Asien blicken - sie müssten das, was sie zum Wachsen bräuchten, in Europa finden, betonte die CDU-Politikerin.

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments stimmen um 13 Uhr über ein weiteres fünfjähriges Mandat für von der Leyen ab. Sie benötigt eine absolute Mehrheit von 361 der 720 Stimmen.

Strack-Zimmermann (FDP): "Wiederwahl ist kein Selbstläufer"

Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann hält es nicht für ausgemacht, dass von der Leyen eine absolute Mehrheit bekommt. Ihre Wiederwahl sei kein Selbstläufer, sagte Strack-Zimmermann im Deutschlandfunk . Man werde genau hinhören, was von der Leyen in ihrer Rede am Vormittag vorzubringen habe. Anschließend wolle ihre Partei ALDE eine Entscheidung treffen. Von der Leyen müsse jetzt bei wichtigen Fragen Antworten liefern, betonte Strack-Zimmermann. Auf einen entsprechenden Brief mit solchen Fragen habe sie zuletzt nicht reagiert. Dabei gehe es vor allem um den Umgang mit Schulden, um weniger Bürokratie und mit Blick auf Ungarn um mehr Respekt für Rechtsstaatlichkeit.

Brok (CDU) äußert sich zuversichtlich

Der ehemalige CDU-Europaabgeordnete Brok warnte davor, von der Leyen durchfallen zu lassen. Das wäre ein Triumph für die Radikalen, sagte er im Deutschlandfunk . Brok zeigte sich aber zuversichtlich. Das EU-Parlament sei in der Lage, demokratische Mehrheiten zustande zu bringen. Das habe man zuletzt bei der Wahl der Vizepräsidenten des Parlaments bewiesen - da seien die nationalistischen Rechten "abgebürstet" worden.

Sollte von der Leyen in der geheimen Wahl keinen ausreichenden Rückhalt der Abgeordneten bekommen, müssten die EU-Staats- und Regierungschefs innerhalb eines Monats einen neuen Kandidaten vorschlagen.

