Halbleiterproduktion in Dresden

Dresden sei "ohne jeden Zweifel ein digitaler Leuchtturm in Europa", sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beim symbolischen ersten Spatenstich. (Robert Michael/dpa)

Von der Leyen sagte in Dresden, die Europäische Union strebe an, den europäischen Anteil an der weltweiten Chip-Produktion bis 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln. Der Schwerpunkt des sogenannten "European Chip Act" liege deshalb auf dem Aufbau der heimischen Produktion. Der "European Chip Act" soll verhindern, dass Europa von anderen Regionen wie Asien oder Amerika weiter abgehängt wird.

Von der Leyen bezeichnete die Abhängigkeit von einzelnen Rohstofflieferanten als Risiko. Die EU wolle hier aber durch Partnerschaften mit Ländern wie Australien oder Kanada für Alternativen sorgen und so die Lieferketten europäischer Unternehmen absichern, betonte die Kommissionspräsidentin.

Auch Bundeskanzler Scholz nahm an der Veranstaltung bei Infineon in Dresden teil. Er sprach sich ebenfalls dafür aus, strategisch eigene Halbleiter-Kapazitäten aufzubauen.

Der Münchner Halbleiterhersteller investiert fünf Milliarden Euro in das neue Werk in Dresden. Nach eigenen Angaben handelt es sich um die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Der Konzern erhofft sich jährliche Erlöse von rund fünf Milliarden Euro, wenn die Anlage im Herbst 2026 die Produktion aufnimmt. Das entspräche einem Umsatzplus von rund einem Drittel.

