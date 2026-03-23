EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist in Australien eingetroffen. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Rick Rycroft)

Sie kam in Sydney zunächst mit der Generalgouverneurin Mostyn und Handelsminister Farrell zusammen. Anlässlich ihrer Reise hatte von der Leyen darauf verwiesen, wie entscheidend die Versorgung europäischer Unternehmen etwa mit Seltenen Erden sei. Ein Freihandelsabkommen trage dazu bei, den Zugang zu diesen wichtigen Rohstoffen zu sichern, schrieb sie in einem Gastbeitrag für mehrere Zeitungen. Morgen steht in der Hauptstadt Canberra eine Unterredung zwischen von der Leyen und dem australischen Regierungschef Albanese an. - Die EU und Australien verhandeln seit Jahren über ein Handelsabkommen. Es soll Zölle auf beiden Seiten abschaffen und den Handel mit Dienstleistungen vereinfachen. Streitpunkt war zuletzt eine Obergrenze für Rindfleischimporte aus Australien - die EU will ihre Landwirte vor der Konkurrenz schützen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.