EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (picture alliance / dpa / Philipp von Ditfurth)

Nach ihren Angaben geht es bei diesem Besuch auch um eine engere Zusammenarbeit der Rüstungsindustrien der EU und der Ukraine. Ziel sei es, mehr und schneller produzieren zu können. Von der Leyen fügte mit Blick auf die Kriegslage hinzu, die Ukraine habe derzeit eine starke militärische Dynamik aufgebaut. Das Blatt wende sich.

Die Ukraine verstärkte zuletzt ihre Vergeltungsangriffe auf Russland. Laut einem Lagebericht der in Washington ansässigen Denkfabrik CSIS von Anfang Juli haben die ukrainischen Verteidiger zudem Erfolge erzielt und die Verluste des Gegners stark in die Höhe getrieben. Insgesamt seien seit Kriegsbeginn im Februar 2022 rund zwei Millionen Soldaten getötet, verletzt oder vermisst gemeldet worden – allein 1,4 Millionen davon auf russischer Seite.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.