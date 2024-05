CDU-Bundesparteitag

Von der Leyen: Zusammenhalt in Europa weiter stärken - Warnung vor der AfD

Die CDU hat zum Abschluss ihres dreitägigen Bundesparteitages in Berlin den Europa-Wahlkampf eröffnet. Die Spitzenkandidatin der EVP, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, appellierte in ihrer Rede, sich noch stärker für den Zusammenhalt in Europa einzusetzen. Gleichzeitig verurteilte sie Angriffe auf Politiker und nannte die AfD eine Gefahr für Europa.