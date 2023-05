Das Portal "Iran Journal" und mehrere Menschenrechtsorganisationen berichten, die Staatsanwaltschaft in Teheran habe eine Reihe von Anwältinnen und Anwälten vorgeladen. Unter ihnen sind etwa der Menschenrechtsanwalt Ali Mojtahedzadeh und die Juristin Samin Cheraghi, die vor allem Frauen vertritt. Das Portal "Iran Wire" meldet unter Berufung auf die iranische Zeitung "Shargh", insgesamt seien mindestens 20 Anwälte einbestellt worden . Fast alle hätten unrechtmäßige Inhaftierungen und harte Urteile gegen Demonstrierende kritiiert. Das "Iran Journal" schreibt, die Juristen würden wohl auch deshalb unter Druck gesetzt, weil sie regelmäßig in sozialen Medien über Rechtsverstöße in der Islamischen Republik informierten.