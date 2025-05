Die humanitäre Lage im Gazastreifen spitzt sich zu. (IMAGO / ABACAPRESS)

Die Gaza Humanitarian Foundation teilte mit, dass sie ihren Betrieb aufgenommen habe. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen lehnen deren Einsatz ab. Sie kritisieren, dass das neue Verteilungssystem nicht effektiv sei. Die israelische Regierung rechtfertigte das eigene Verteilungssystem, weil die Hamas von der UNO und anderen verteilte Hilfslieferungen unterschlage.

Ihren militärischen Einsatz will die israelische Armee unterdessen ausweiten. So kündigte sie einen - Zitat - "beispiellosen Angriff" auf Terroristen im Süden des Gazastreifens an. Die dort lebenden Zivilisten sollten sich aus der Region zurückziehen. Betroffen sind demnach auch die Großstädte Chan Junis und Rafah.

