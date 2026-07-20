Dazu unterzeichneten die Mitgliedsstaaten ein Abkommen, wie der Präsident von Sierra-Leone, Maada Bio, mitteilte, der derzeit ECOWAS-Vorsitzender ist. Den Angaben zufolge wird die Pipeline Gas von Nigeria über 6.000 Kilometer nach Marokko bringen und an die Maghreb-Europa-Pipeline angeschlossen. Sie soll in 13 Ländern entlang der afrikanischen Atlantikküste gebaut werden.
Der Bau der Pipeline soll in zwei Jahren beginnen und rund 23 Milliarden Euro kosten. Sie soll ab 2031 einsatzbereit sein.
Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.