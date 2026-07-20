ECOWAS
Von Nigeria nach Marokko: Westafrikanische Staatengemeinschaft unterzeichnet Abkommen zu Gaspipeline

Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat den Bau einer Gaspipeline von Nigeria nach Marokko auf den Weg gebracht.

    Auf einem Türknauf bei der Commission of the Economic Community of West African States, (ECOWAS), ist der Umriss des Kontinents Afrika abgebildet.
    Die ECOWAS-Staaten unterzeichneten ein Abkommen über den Bau einer Gaspipeline von Nigeria nach Marokko (Archivbild). (picture alliance / photothek / Michael Gottschalk)
    Dazu unterzeichneten die Mitgliedsstaaten ein Abkommen, wie der Präsident von Sierra-Leone, Maada Bio, mitteilte, der derzeit ECOWAS-Vorsitzender ist. Den Angaben zufolge wird die Pipeline Gas von Nigeria über 6.000 Kilometer nach Marokko bringen und an die Maghreb-Europa-Pipeline angeschlossen. Sie soll in 13 Ländern entlang der afrikanischen Atlantikküste gebaut werden.
    Der Bau der Pipeline soll in zwei Jahren beginnen und rund 23 Milliarden Euro kosten. Sie soll ab 2031 einsatzbereit sein.
    Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.