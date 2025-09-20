Wetter

Von Nordwesten her Regen, Tiefstwerte 19 bis 9 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht vom Nordwesten bis zur Mitte schauerartiger Regen und teils starke Gewitter. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 19 bis 9 Grad. Morgen im Nordwesten wolkig. In einem Streifen vom Nordosten bis in den Südwesten Schauer und einzelne Gewitter. Südöstlich davon zunächst sonnig, nachmittags einzelne Gewitter möglich. 17 bis 28 Grad.