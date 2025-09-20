Wetter
Von Nordwesten her Regen, Tiefstwerte 19 bis 9 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht vom Nordwesten bis zur Mitte schauerartiger Regen und teils starke Gewitter. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 19 bis 9 Grad. Morgen im Nordwesten wolkig. In einem Streifen vom Nordosten bis in den Südwesten Schauer und einzelne Gewitter. Südöstlich davon zunächst sonnig, nachmittags einzelne Gewitter möglich. 17 bis 28 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag verbreitet Schauer bei 12 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.