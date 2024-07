Geheimdienste

Der Grünen-Politiker sagte im Deutschlandfunk , Nachrichtendienste arbeiteten im Verbund. Wenn deutsche Behörden Informationen aus dem Ausland erhielten, könne man daraus nicht ableiten, dass sie nie etwas mitbekämen. Auch deutsche Dienste gäben Informationen ins Ausland weiter, betonte von Notz. Das Problem liege oft nicht in der Informationsgewinnung, sondern bei der Weitergabe an andere Sicherheitsbehörden. Man müsse dafür sorgen, dass dies rechtssicher möglich sei. Es gehe zudem darum, große Datenmengen so zu verarbeiten, dass man relevante Informationen bekomme. Von Notz mahnte Politik und Gesellschaft, Angriffe durch Sabotage, Korruption, Giftmorde oder Desinformationskampagnen ernster zu nehmen.