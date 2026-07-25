Rotes Meer

Die attackierten Stellungen in der Provinz Hudaida seien genutzt worden, um die kommerzielle Schifffahrt im Roten Meer zu gefährden. Ein den Huthis nahestehender Fernsehsender meldete hingegen, die Angriffe hätten auch Einrichtungen der staatlichen Telekommunikationsgesellschaft in der Stadt Hudaida und die Insel Kamaran vor der jemenitischen Westküste getroffen. Laut dem iranischen Sender Press TV folgten in der Nacht Gegenangriffe der Huthis auf Ziele in Saudi-Arabien, darunter in der Hafenstadt Yanbu und der Küstenstadt Dschisan.
Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hatte zuletzt für die Meerenge Bab-al-Mandab eine Seeblockade gegen sämtliche Schiffe aus Saudi-Arabien angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.