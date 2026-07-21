Regierungspläne

Der Kindersofortzuschlag beträgt monatlich 25 Euro. Er wird an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Haushalt der Eltern gezahlt, die Anspruch auf bestimmte Sozialleistungen haben. Das Höchstalter beträgt 25 Jahre. Nach den Plänen der Bundesregierung soll der Kindersofortzuschlag abgeschafft werden. Die schwarz-rote Koalition begründet das mit Sparzwängen.
Linken-Politiker Bartsch kritisierte die Kürzungspläne. Bei vielem seien sich Union und SPD uneins, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Ausgerechnet wenn es darum gehe, bei Kindern mit ganz wenigen finanziellen Mitteln zu streichen, herrsche Einigkeit.
Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.