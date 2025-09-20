Die Vorhersage:
Nachts verbreitet gering bewölkt oder klar. In der Südhälfte stellenweise Nebel. Tiefstwerte 18 bis 7 Grad. Am Tag im Nordwesten zunehmend bewölkt und gegen Abend Schauer und Gewitter. Im Rest des Landes sonnig und nur langsam Richtung Mitte vorankommende Wolkenverdichtung. Temperaturen im Nordwesten 23 bis 27, sonst 28 bis 33 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im Nordwesten wolkig. In einem Streifen vom Nordosten bis in den Südwesten Schauer und einzelne Gewitter. Südöstlich davon zunächst sonnig, nachmittags einzelne Gewitter möglich. 18 bis 28 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.