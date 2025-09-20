Die Vorhersage:
Im Nordwesten zunehmend bewölkt und gegen Abend Schauer und Gewitter. Im Rest des Landes sonnig und nur langsam Richtung Mitte vorankommende Wolkenverdichtung. Temperaturen im Nordwesten 23 bis 27, sonst 28 bis 33 Grad. Morgen im Nordwesten wolkig. In einem Streifen vom Nordosten bis in den Südwesten Schauer und einzelne Gewitter. Südöstlich davon zunächst sonnig, nachmittags einzelne Gewitter möglich. 18 bis 28 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag verbreitet Schauer bei 13 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.