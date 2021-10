Von Thüringen in die Sowjetunion Die Verschleppung deutscher Raketenexperten

Übermorgen vor 75 Jahren mussten rund 150 Experten für Raketenwaffen die Reise von Bleicherode am Harz in die Sowjetunion antreten. Im Deutschen Reich hatten sie an der V2-Rakete gearbeitet, die zunächst in Peenemünde auf Usedom gebaut wurde, später im KZ Mittelbau-Dora in Thüringen.

Von Dirk Lorenzen