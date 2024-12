Ein Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) im Osten Syriens. (Baderkhan Ahmad/AP/dpa)

Das meldet die Deutsche Presse-Agentur, die sich auf die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien sowie auf Einwohner beruft. Manbidsch hatte zuvor unter Kontrolle kurdischer Milizen gestanden. In den vergangenen zwei Wochen kam es in der Stadt zu schweren Kämpfen mit der sogenannten "Syrischen Nationalen Armee", kurz SNA. Diese wird von der Türkei unterstützt.

Die SNA hat bereits andere Gebiete von Kurdenmilizen eingenommen und rückt in Syrien in Richtung Osten vor. Die Türkei stuft die kurdischen Rebellen als Ableger der verbotenen Arbeiterpartei PKK und damit als Terroristen ein. Der türkische Präsident Erdogan betonte zuletzt, er werde deren Anwesenheit an der Grenze zur Türkei nicht dulden.

Mehr zum Thema:

Über die Entwicklungen in Syrien nach dem Sturz von Machthaber Assad informieren wir Sie in einem Newsblog.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.