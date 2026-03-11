Die Vorhersage:
Von Westen zunehmende Bewölkung mit ostwärts ausbreitendem Regen. Im Osten und Süden heiter bis wolkig, im Tagesverlauf häufiger Schauer. Höchstwerte 11 bia 18 Grad. Morgen heiter bis wolkig, teils auch sonnig. Im Südosten noch etwas Regen. Abends im Nordwesten und Westen zunehmende Bewölkung.Temperaturen 12 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag vom Nordwesten und Westen bis zur Mitte ausgreifender Regen. In der Südosthälfte heiter oder bewölkt. 8 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.