Vor 70 Jahren wurde Christa McAuliffe geboren Das tragische Schicksal der Weltraumlehrerin

Vor 70 Jahren kam in Boston in den USA Sharon Christa Corrigan zur Welt. Nach ihrem Studium unterrichtete sie Geschichte und Englisch an einer Schule in New Hampshire. 1984 bewarb sich Christa McAuliffe, wie sie nach ihrer Hochzeit hieß, beim "Lehrer-im-Weltraum-Programm" der NASA.

Von Dirk Lorenzen

