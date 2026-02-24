China-Reise

Es müsse Verlass auf vereinbarte Regeln sein, sagte Merz vor dem Abflug am Abend in Berlin. Man müsse darüber reden, wie Überkapazitäten, Ausfuhrbeschränkungen und Zugangsrestriktionen Wettbewerb verzerrten und behinderten. Deutsche Unternehmen beklagen zunehmend Probleme mit dem größten Handelspartner der Bundesrepublik. Der Kanzler betonte zudem die wachsende geopolitische Bedeutung Chinas und forderte die Regierung auf, ihren Einfluss auf Russland zur Beendigung des Krieges in der Ukraine geltend zu machen.
Merz befindet sich in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation und wird am Mittwoch in Peking mit militärischen Ehren von Ministerpräsident Li Qiang empfangen.
