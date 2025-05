Konjunktur

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Ziel sei es, die Maßnahmen sehr schnell sichtbar zu machen, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Man diskutiere intensiv mit dem Bund darüber, in welchem Zeitraum man die 100 Milliarden Euro für Länder und Kommunen nutzen könne. In Niedersachsen sollen laut Lies der Straßenbau und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel eine große Rolle spielen.

Aus dem von Union und SPD geplanten Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz in Höhe von 500 Milliarden Euro sollen - verteilt über zwölf Jahre - 100 Milliarden Euro an die Länder gehen. Deren Finanzminister haben sich bereits darauf verständigt, das Geld nach dem Steueraufkommen und der Einwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes zu verteilen.

