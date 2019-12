Russland droht eine Bestrafung, die es so noch nicht gegeben hat. Eine vierjährige Dopingsperre für eine ganze Sportnation quasi. Also kein russisches Team bei den nächsten beiden Olympischen Spielen. Sportler aus Russland dürfen nur unter neutraler Flagge starten. Und auch nur, wenn sie bewiesen haben, das sie sauber sind und nicht Teil des Dopings Systems waren.

Manipulierte Daten aus Moskau

Keine russischen Regierungsvertreter in Ämtern des Weltsports. Bestimmte Sportsgroßereignisse dürfen nicht auf russischen Boden stattfinden. Welche genau, ist noch nicht ganz klar. Und: die Anti-Doping-Agentur Russlands erneut suspendiert.

Ob das so kommt, wird das WADA-Exekutiv-Komitee an diesem Montag (9. Dezember) entscheiden. Um etwa 13.30 Uhr Ortszeit in Lausanne soll es zur Verkündung eine Pressekonferenz geben. Hintergrund ist der Vorwurf, Russland habe erneut manipuliert. Daten aus dem Moskauer Dopinglabor sollen gelöscht und verändert worden sein.

Mit den Daten wollte die WADA den russischen Dopingskandal aufarbeiten und gegen einzelne Sportler vorgehen. Die WADA-Ermittler gehen von mindestens 145 russischen Sportlern aus, die durch die Manipulation der Daten geschützt werden sollten.