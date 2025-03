Koalitionsverhandlungen

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (picture alliance / dts-Agentur / -)

Es müsse auf alle Fälle eine Koalition auf Augenhöhe geben, sagte Miersch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man brauche auch Empathie für die Koalitionspartner. Miersch erwartet harte Verhandlungen, gab sich aber optimistisch, dass die nächste Phase der Gespräche erfolgreich sein werde. Ähnlich äußerte sich CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Er betonte im ZDF aber auch, dass die Union bei der Bundestagswahl deutlich stärker als die SPD abgeschnitten hatte.

Die Hauptverhandlungsgruppe kommt am Nachmittag in der SPD-Zentrale in Berlin zusammen. Differenzen gab es bislang insbesondere in den Bereichen Migration, Steuern, Rente und Energiepolitik.

Zu der Gruppe gehören 19 führende Vertreter von Union und SPD, darunter die Parteivorsitzenden Merz, Söder, Klingbeil und Esken. Einen Zeitplan für die Ausarbeitung des Koalitionsvertrag gibt es den Verhandlern zufolge nicht.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.