Russische Drohnenangriffe auf Charkiw (Anadolu Agency/IMAGO/Stringer)

In den Oblasten Charkiw und Poltawa seien mindestens fünf Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Auch in anderen Gebieten habe es Verletzte gegeben. Ukrainische Medien berichten zudem von ukrainischen Luftangriffen auf Ziele im russischen Hinterland. So sei etwa eine Rüstungsfabrik in Tscheboksary rund 700 Kilometer östlich von Moskau getroffen worden.

Russland und die Ukraine haben für die kommenden Tage jeweils eigene Feuerpausen verkündet. Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau ordnete Präsident Putin an, dass die russische Armee am Freitag und Samstag ihre Angriffe einstellt. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte eine Feuerpause bereits für die kommende Nacht an. Eine Zeitspanne nannte er nicht.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.